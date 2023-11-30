Гранат: «Зенит» в ответном матче с «Динамо» будет более мотивированным
«Фаворит в этой паре всё равно «Зенит». Да, есть преимущество в счёте, но не более того. В ответном матче будет совсем другой «Зенит» — мотивированный. Все мы знаем, как они могут играть при родных болельщиках, против московских клубов», — цитирует Граната Metaratings.
При этом, по его мнению, игра в Москве была равная.
«Динамо» — неудобный соперник для «Зенита». Не знаю, за счёт чего они их обыгрывают уже второй раз подряд», — добавил Гранат.
«Динамо» на стадионе им. Льва Яшина нанесло поражение «Зениту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.
Ответная игра пройдёт 12 марта.
Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».