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Гранат: «Зенит» в ответном матче с «Динамо» будет более мотивированным

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что «Зенит» способен добиться победы и выйти в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

«Фаворит в этой паре всё равно «Зенит». Да, есть преимущество в счёте, но не более того. В ответном матче будет совсем другой «Зенит» — мотивированный. Все мы знаем, как они могут играть при родных болельщиках, против московских клубов», — цитирует Граната Metaratings.

При этом, по его мнению, игра в Москве была равная.

«Динамо» — неудобный соперник для «Зенита». Не знаю, за счёт чего они их обыгрывают уже второй раз подряд», — добавил Гранат.

«Динамо» на стадионе им. Льва Яшина нанесло поражение «Зениту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ответная игра пройдёт 12 марта.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».

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