Рофаль считает, что Царукян должен победить Дариуша

Артём Рофаль, представляющий команду Александра Шлеменко, считает российского бойца Армана Царукяна фаворитом поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Бенэилом Дариушем.

«Очень высокий уровень навыков наблюдаю у Царукяна. Считаю его фаворитом в бою с Дариушем. Бенэил возрастной, последний бой проиграл нокаутом Чарльзу Оливейре. Бой будет непростым, но Арман должен выигрывать, залетать и наводить движение в топ-5», — цитирует Рофаля «Матч ТВ».

Бой будет главным событием турнира UFC Fight Night 233. Поединок состоится в Остине (США) 3 декабря.

На счету 27-летнего Царукяна 20 побед и три поражения в MMA. У 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.

Ранее Хавьер Мендес заявил, что Ислам Махачев ближайший поединок проведёт не раньше марта 2024 года.