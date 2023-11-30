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Голенков признался, что в Чехии ему не на что было жить

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков сообщил, что провёл в Чехии довольно сложный период своей футбольной карьеры.

«В Чехии мне не на что было жить — приходил в офис, они мне давали какую-то часть на питание. В итоге недосчитался полторы-две зарплаты. Зарплаты в «Сигме» небольшие — у меня была как раз одна из самых высоких», — цитирует Голенкова Metaratings.

По словам 24-летнего форварда, при переходе в «Сигму» ему предложили контракт, идентичный тому, что был в «Крыльях Советов». Поэтому у него осталась зарплата, которая была в российском клубе.

Голенков ранее выступал за португальскую «Лейрию» с 2017 по 2019 годы, а также за чешскую «Сигму», из которой в 2022 году перебрался в «Ростов».

Голенков в 16 матчах текущего сезона забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Андрей Тихонов заявил, что конкуренция с Голенковым подталкивает Николая Комличенко к новым свершениям.

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