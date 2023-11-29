World Aquatics отказала пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана
- РИА Новости
«Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила его просьбу о смене спортивного гражданства, — цитирует представителя пресс-службы World Aquatics «Матч ТВ».
Сибирцев учится и тренируется в США. В коллекции 22-летнего пловца золотая медаль чемпионата Европы среди юниоров (2019 год), а также серебряная и бронзовая награды юниорского первенства мира (2019).
Ранее сообщалось, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трёх россиян.