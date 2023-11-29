World Aquatics отказала пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана

В Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили, что призёр юниорского чемпионата мира по плаванию Илья Сибирцев продолжит выступать за сборную России.

«Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила его просьбу о смене спортивного гражданства, — цитирует представителя пресс-службы World Aquatics «Матч ТВ».

Сибирцев учится и тренируется в США. В коллекции 22-летнего пловца золотая медаль чемпионата Европы среди юниоров (2019 год), а также серебряная и бронзовая награды юниорского первенства мира (2019).

Ранее сообщалось, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трёх россиян.