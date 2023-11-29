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World Aquatics отказала пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана

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В Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили, что призёр юниорского чемпионата мира по плаванию Илья Сибирцев продолжит выступать за сборную России.
World Aquatics отказала пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана
  • РИА Новости

«Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила его просьбу о смене спортивного гражданства, — цитирует представителя пресс-службы World Aquatics «Матч ТВ».

Сибирцев учится и тренируется в США. В коллекции 22-летнего пловца золотая медаль чемпионата Европы среди юниоров (2019 год), а также серебряная и бронзовая награды юниорского первенства мира (2019).

Ранее сообщалось, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трёх россиян.

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