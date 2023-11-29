RT в Telegram
Подпишись

Футболист «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в карьере

Короткая ссылка
Защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком».
Футболист «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в карьере
  • Gettyimages.ru

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас. Если быть честным, мне было некомфортно», — цитирует Сото Metaratings.ru.

Встреча проходила 25 ноября на заснеженном поле стадиона в Калининграде и завершилась победой гостей со счётом 2:0. 

Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

После 16 туров РПЛ «Спартак» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Балтика» набрала 12 очков и располагается на 15-й строчке.

Ранее бывший футболист «Спартака» Ещенко назвал снег стихией для Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить