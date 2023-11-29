Футболист «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в карьере

Защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас. Если быть честным, мне было некомфортно», — цитирует Сото Metaratings.ru.

Встреча проходила 25 ноября на заснеженном поле стадиона в Калининграде и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

После 16 туров РПЛ «Спартак» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Балтика» набрала 12 очков и располагается на 15-й строчке.

Ранее бывший футболист «Спартака» Ещенко назвал снег стихией для Соболева.