Бывший футболист «Спартака» Ещенко назвал снег стихией для Соболева

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».

«Александр — красавчик в игре с «Балтикой». Особенно учитывая, какие тяжёлые были погодные условия. Правда, ему не привыкать, он барнаульский парень, где снега по колено всегда было. Снег — это стихия Соболева», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Встреча проходила 25 ноября на заснеженном поле стадиона в Калининграде и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Соболев отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком матча.

После 16 туров РПЛ «Спартак» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Балтика» набрала 12 очков и располагается на 15-й строчке.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло похвалил Соболева за игру в матче с «Балтикой».