Роднина заявила, что особо не помнит Морозов и Ерёменко в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еремёнко, выступающих в танцах на льду.

«Я не очень-то и помню их, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко — когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», — цитирует Роднину Sport24.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.

Ранее Александр Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию.