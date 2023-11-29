Роднина заявила, что особо не помнит Морозов и Ерёменко в России
- РИА Новости
«Я не очень-то и помню их, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко — когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», — цитирует Роднину Sport24.
29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.
Ранее Александр Жулин оценил возможный переход дуэта Морозов и Ерёменко во Францию.