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Здунов: поначалу в Узбекистане не знали, что такое хоккей

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Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов рассказал о выступлении в Узбекистане.
Здунов: поначалу в Узбекистане не знали, что такое хоккей
  • РИА Новости

«Поначалу узбеки не знали, что такое хоккей. Доходило до смешного. Идёт матч, мы пропускаем шайбу, и все на трибунах начинают радоваться и аплодировать. То есть действительно не понимали, что забил соперник, а не мы. Но болельщики быстро разобрались в правилах и в дальнейшем здорово нас поддерживали. Присылали видео, как после встреч фанаты в метро устраивали песнопения в честь «Хумо», скандировали, кричали. В этом отношении они там по-хорошему сумасшедшие.

Даже в КХЛ атмосфера не такая. Всё-таки в России от тебя требуют исключительно побед и, когда не всё получается, принимаются критиковать. В Узбекистане люди поддерживают вне зависимости от результата, счёт на табло вторичен», — заявил Здунов в интервью RT.

Ранее Здунов вспомнил, какой ценный совет в своё время ему дал Гончар.

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