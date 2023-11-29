Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче
Матч прошёл в Асунсьоне и завершился со счётом 6:2.
В составе национальной команды отличились Амадиус Виноградов (дубль), Виктор Крышанов, Остап Фёдоров, Фёдор Земсков и Артём Волошин.
У Парагвая мячи забили Сиксто Кантеро и Луис Гомес Касерес.
Сборная России является трёхкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021). Национальная команда проведёт ещё две встречи с Парагваем, которые состоятся 30 ноября и 1 декабря.
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