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Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче

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Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Парагвая в товарищеском матче.

Матч прошёл в Асунсьоне и завершился со счётом 6:2.

В составе национальной команды отличились Амадиус Виноградов (дубль), Виктор Крышанов, Остап Фёдоров, Фёдор Земсков и Артём Волошин.

У Парагвая мячи забили Сиксто Кантеро и Луис Гомес Касерес.

Сборная России является трёхкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021). Национальная команда проведёт ещё две встречи с Парагваем, которые состоятся 30 ноября и 1 декабря.

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