Футболист отстранён из-за обвинений в съёмке взрослого видео без согласия
- AFP
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Бывшая девушка форварда обратилась в полицию, обвинив 31-летнего игрока в записи секс-видео без её согласия, сообщается на сайте Южнокорейской футбольной ассоциации.
Отмечается, что он отказался удалять видеозапись и публично заявил, что съёмку проводил с её согласия.
Футболист был отстранён от выступления за сборную на время расследования. За национальную команду он провёл 60 матчей и забил 18 мячей.
Ранее суд Барселоны в третий раз отказал в освобождении под залог бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу.