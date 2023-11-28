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Футболист отстранён из-за обвинений в съёмке взрослого видео без согласия

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Нападающий Хван Ый Чо отстранён от игры за сборную Южной Кореи по футболу из-за расследования по поводу съёмки видео сексуального характера без согласия.
Футболист отстранён из-за обвинений в съёмке взрослого видео без согласия
  • AFP
  • © Jung Yeon-je

Бывшая девушка форварда обратилась в полицию, обвинив 31-летнего игрока в записи секс-видео без её согласия, сообщается на сайте Южнокорейской футбольной ассоциации.

Отмечается, что он отказался удалять видеозапись и публично заявил, что съёмку проводил с её согласия.

Футболист был отстранён от выступления за сборную на время расследования. За национальную команду он провёл 60 матчей и забил 18 мячей.

Ранее суд Барселоны в третий раз отказал в освобождении под залог бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу.

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