Футболист отстранён из-за обвинений в съёмке взрослого видео без согласия

Нападающий Хван Ый Чо отстранён от игры за сборную Южной Кореи по футболу из-за расследования по поводу съёмки видео сексуального характера без согласия.

Бывшая девушка форварда обратилась в полицию, обвинив 31-летнего игрока в записи секс-видео без её согласия, сообщается на сайте Южнокорейской футбольной ассоциации.

Отмечается, что он отказался удалять видеозапись и публично заявил, что съёмку проводил с её согласия.

Футболист был отстранён от выступления за сборную на время расследования. За национальную команду он провёл 60 матчей и забил 18 мячей.

Ранее суд Барселоны в третий раз отказал в освобождении под залог бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу.