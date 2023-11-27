El País: суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в изнасиловании Алвесу
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По постановлению суда, существует риск побега обвиняемого, так как прокуратура требует для него девять лет тюрьмы, сообщает El País.
Отмечается, что Алвес выплатил компенсацию потерпевшей в размере €150 тыс., поэтому срок заключения не должен составлять более двух лет, но прокуратура настаивает на том, что компенсация не должна являться смягчающим обстоятельством.
Летом следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что прокуратура просит девять лет тюрьмы для Алвеса.