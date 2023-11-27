El País: суд отказал в освобождении под залог обвиняемому в изнасиловании Алвесу

Суд Барселоны в третий раз отказал в освобождении под залог бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу.

По постановлению суда, существует риск побега обвиняемого, так как прокуратура требует для него девять лет тюрьмы, сообщает El País.

Отмечается, что Алвес выплатил компенсацию потерпевшей в размере €150 тыс., поэтому срок заключения не должен составлять более двух лет, но прокуратура настаивает на том, что компенсация не должна являться смягчающим обстоятельством.

Летом следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит девять лет тюрьмы для Алвеса.