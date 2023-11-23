El Periódico: прокуратура просит девять лет тюрьмы для Алвеса

Прокуратура испанской Барселоны просит девять лет тюрьмы для футболиста Дани Алвеса по делу о предполагаемом сексуальном насилии.

Об этом сообщает El Periódico.

Также сторона обвинения требует компенсацию в размере €150 тыс.

Летом следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в деле Алвеса достаточно доказательств для привлечения его к ответственности.