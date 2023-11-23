El Periódico: прокуратура просит девять лет тюрьмы для Алвеса
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Об этом сообщает El Periódico.
Также сторона обвинения требует компенсацию в размере €150 тыс.
Летом следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что в деле Алвеса достаточно доказательств для привлечения его к ответственности.