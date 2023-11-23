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El Periódico: прокуратура просит девять лет тюрьмы для Алвеса

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Прокуратура испанской Барселоны просит девять лет тюрьмы для футболиста Дани Алвеса по делу о предполагаемом сексуальном насилии.
El Periódico: прокуратура просит девять лет тюрьмы для Алвеса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает El Periódico.

Также сторона обвинения требует компенсацию в размере €150 тыс.

Летом следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что в деле Алвеса достаточно доказательств для привлечения его к ответственности.

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