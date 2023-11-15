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20min: в деле Алвеса достаточно доказательств для привлечения его к ответственности

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Инструкционная палата Испании объявила, что в деле бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса имеется достаточно доказательств для привлечения его к ответственности.
20min: в деле Алвеса достаточно доказательств для привлечения его к ответственности
  • AP

По информации 20min, в скором времени бразилец предстанет перед судом. Дата слушания остаётся неизвестной.

Летом следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что в интернете появились показания девушки, которая обвиняет Алвеса в изнасиловании.

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