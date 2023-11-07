Обвинившая Алвеса в изнасиловании девушка: он схватил меня сзади за шею и начал бить

В интернете появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании.

Девушка заявила, что пошла за Алвесом, чтобы поговорить, но не понимала, что он ведёт её в туалет.

«Я помню, что он задрал моё платье и заставил сесть на него сверху. Помню, как сказала ему, что не могу это сделать. И он начал много говорить», — сказала она.

Пострадавшая отметила, что у неё остались раны после борьбы с футболистом.

«Алвес пытался склонить меня к оральному сексу. Я всё время отдалялась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», — заключила она.

31 июля, по информации СМИ, следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алвес может признать вину, чтобы сократить срок заключения.