Обвинившая Алвеса в изнасиловании девушка: он схватил меня сзади за шею и начал бить
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Девушка заявила, что пошла за Алвесом, чтобы поговорить, но не понимала, что он ведёт её в туалет.
«Я помню, что он задрал моё платье и заставил сесть на него сверху. Помню, как сказала ему, что не могу это сделать. И он начал много говорить», — сказала она.
Пострадавшая отметила, что у неё остались раны после борьбы с футболистом.
«Алвес пытался склонить меня к оральному сексу. Я всё время отдалялась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», — заключила она.
31 июля, по информации СМИ, следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Алвес может признать вину, чтобы сократить срок заключения.