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MD: Алвес может признать вину, чтобы сократить срок заключения

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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения.
MD: Алвес может признать вину, чтобы сократить срок заключения
  • Gettyimages.ru

Идея, которую Алвес обсуждает с новым адвокатом Инес Гвардиолой, заключается в том, что игрок договорится с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что бразилец должен будет признать вину в совершении преступления и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации.

31 июля, по информации СМИ, следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Алвес не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт по делу о сексуальном насилии.

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