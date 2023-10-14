MD: Алвес может признать вину, чтобы сократить срок заключения
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Идея, которую Алвес обсуждает с новым адвокатом Инес Гвардиолой, заключается в том, что игрок договорится с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что бразилец должен будет признать вину в совершении преступления и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации.
31 июля, по информации СМИ, следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Алвес не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт по делу о сексуальном насилии.