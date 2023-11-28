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Сёмин: борьба за чемпионство РПЛ ещё будет

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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом».
Сёмин: борьба за чемпионство РПЛ ещё будет
  • РИА Новости

«Борьба за чемпионство ещё будет. В данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. Ивич в наших условиях раньше не работал. Если быстро поймёт все нюансы и сможет правильно сработать, значит, ещё поборется», — цитирует Сёмина Metaratings.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Краснодар» может побороться за золото РПЛ с «Зенитом» в этом сезоне.

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