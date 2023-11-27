Камоцци: «Краснодар» может побороться за золото РПЛ с «Зенитом» в этом сезоне

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, порассуждал о развитии чемпионской гонки в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не могу предсказать, кто победит в РПЛ в этом сезоне. «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото. На данный момент это самые стабильные команды в лиге», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что в чемпионской гонке РПЛ интрига умерла.