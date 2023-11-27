Булатов: в чемпионской гонке РПЛ интрига умерла

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение касательно чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один», — цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.