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Канчельскис: «Зениту» нужно десять чемпионств подряд, чтобы команда стала номер один в России

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, в каком случае Санкт-Петербург станет футбольной столицей России.
Канчельскис: «Зениту» нужно десять чемпионств подряд, чтобы команда стала номер один в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Москва — футбольная столица России. Про «Зенит» можно сказать по-другому — они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. Команда выиграла пять последних чемпионств подряд.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Краснодар» может побороться за золото РПЛ с «Зенитом» в этом сезоне.

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