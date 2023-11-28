Канчельскис: «Зениту» нужно десять чемпионств подряд, чтобы команда стала номер один в России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, в каком случае Санкт-Петербург станет футбольной столицей России.

«Москва — футбольная столица России. Про «Зенит» можно сказать по-другому — они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. Команда выиграла пять последних чемпионств подряд.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Краснодар» может побороться за золото РПЛ с «Зенитом» в этом сезоне.