Олимпийский чемпион Ильиных вернулся на пост спортивного директора «Белогорья»

Олимпийский чемпион в составе сборной России Дмитрий Ильиных вернулся на пост спортивного директора волейбольного клуба «Белогорье».

Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Бывший спортсмен уже работал в данной должности с декабря 2021 года, но был вынужден покинуть пост на фоне допингового скандала.

В феврале 2023-го стало известно, что в допинг-пробе волейболиста, сданной в 2013 году, обнаружен метилгексанамин — стимулятор, который раньше получали из растения герани, но в настоящее время он в основном производится синтетически. Более известен как DMAA (МГА).

Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года по 12 января 2025 года.

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