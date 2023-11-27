Олимпийский чемпион Ильиных вернулся на пост спортивного директора «Белогорья»
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Бывший спортсмен уже работал в данной должности с декабря 2021 года, но был вынужден покинуть пост на фоне допингового скандала.
В феврале 2023-го стало известно, что в допинг-пробе волейболиста, сданной в 2013 году, обнаружен метилгексанамин — стимулятор, который раньше получали из растения герани, но в настоящее время он в основном производится синтетически. Более известен как DMAA (МГА).
Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года по 12 января 2025 года.
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