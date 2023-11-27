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Олимпийский чемпион Ильиных вернулся на пост спортивного директора «Белогорья»

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Олимпийский чемпион в составе сборной России Дмитрий Ильиных вернулся на пост спортивного директора волейбольного клуба «Белогорье».
Олимпийский чемпион Ильиных вернулся на пост спортивного директора «Белогорья»
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале клуба. 

Бывший спортсмен уже работал в данной должности с декабря 2021 года, но был вынужден покинуть пост на фоне допингового скандала.

В феврале 2023-го стало известно, что в допинг-пробе волейболиста, сданной в 2013 году, обнаружен метилгексанамин — стимулятор, который раньше получали из растения герани, но в настоящее время он в основном производится синтетически. Более известен как DMAA (МГА).

Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года по 12 января 2025 года.

Ранее Александра Моисеева, чемпионка Европы по пляжному волейболу 2006 года в паре с Натальей Урядовой, рассказала о самом запоминающемся случае в карьере.

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