Волейболистка Моисеева рассказала запоминающуюся историю, связанную с лунатизмом

Чемпионка Европы по волейболу в паре с Натальей Урядовой Александра Моисеева рассказала о самом запоминающемся случае в карьере.

«Я лунатик. Наташа всегда очень бережно меня ловила и возвращала в кровать. И вот как-то ночуем в Австрии в старинном отеле с огромными окнами, а кровати стоят вплотную к подоконникам. Лежим, ещё не спим, при этом в номере очень душно. Я лежу, рассматриваю старинное окно и думаю, как же оно открывается. Вдруг приходит идея, как его можно открыть, и я резко встаю с кровати и шагаю на подоконник.

Бедная Наташа, подумав, что я опять «луначу», с криком бросается ко мне и хватает меня за ноги. Мы долго смеялись после этого, но Наташа больше не давала мне спать у окна», — приводит слова Моисеевой «МК-Спорт».

Также в паре с Урядовой Моисеева становилась чемпионкой России по волейболу.

Ранее сообщалось, что российские пляжные волейболисты впервые с 2022 года выступят на международном турнире.