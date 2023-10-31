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Волейболистка Моисеева рассказала запоминающуюся историю, связанную с лунатизмом

Волейболистка Моисеева: шагаю на подоконник, а Урядова подумала, что «луначу»

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Чемпионка Европы по волейболу в паре с Натальей Урядовой Александра Моисеева рассказала о самом запоминающемся случае в карьере.
Волейболистка Моисеева рассказала запоминающуюся историю, связанную с лунатизмом
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

«Я лунатик. Наташа всегда очень бережно меня ловила и возвращала в кровать. И вот как-то ночуем в Австрии в старинном отеле с огромными окнами, а кровати стоят вплотную к подоконникам. Лежим, ещё не спим, при этом в номере очень душно. Я лежу, рассматриваю старинное окно и думаю, как же оно открывается. Вдруг приходит идея, как его можно открыть, и я резко встаю с кровати и шагаю на подоконник.

Бедная Наташа, подумав, что я опять «луначу», с криком бросается ко мне и хватает меня за ноги. Мы долго смеялись после этого, но Наташа больше не давала мне спать у окна», — приводит слова Моисеевой «МК-Спорт».

Также в паре с Урядовой Моисеева становилась чемпионкой России по волейболу.

Ранее сообщалось, что российские пляжные волейболисты впервые с 2022 года выступят на международном турнире.

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