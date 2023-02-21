Стало известно название вещества, обнаруженного в допинг-пробе волейболиста Ильиных

Стало известно название вещества, которое обнаружили в допинг-пробе олимпийского чемпиона по волейболу 2012 года Дмитрия Ильиных.

«В допинг-пробе Ильиных, сданной в 2013 году, обнаружен метилгексанамин», — приводит слова источника ТАСС.

Метилгексанамин — стимулятор, который раньше получали из растения герани, но в настоящее время он в основном производится синтетически. Более известен как DMAA (МГА).

Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года сообщил, что подал апелляцию в CAS на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Волейболист завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба «Белогорье». Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года по 12 января 2025 года.

Ранее в пресс-службе спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что пока не получили апелляцию Ильиных.