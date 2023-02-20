CAS пока не получил апелляцию бывшего волейболиста Ильиных на дисквалификацию за допинг

В пресс-службе спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что пока не получили апелляцию дисквалифицированного за допинг волейболиста Дмитрия Ильиных.

«На данный момент, хоть Ильиных и отправил апелляцию, мы её не получили», — приводит слова пресс-службы CAS «Спорт-Экспресс».

Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года сообщил, что подал апелляцию в CAS на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что волейболист завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба «Белогорье». Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года по 12 января 2025 года.

Ранее Международная федерация волейбола отказалась комментировать дисквалификацию Ильиных.