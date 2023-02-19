Международная федерация волейбола отказалась комментировать дисквалификацию Ильиных

В Международной федерации волейбола (FIVB) отреагировали на новость о дисквалификации Дмитрия Ильиных за употребление запрещённых препаратов.

«FIVB не будет комментировать дисциплинарное дело волейболиста», — цитирует представителя пресс-службы FIVB ТАСС.

Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что волейболист завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба «Белогорье». Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года по 12 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья».







