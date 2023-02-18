Дисквалифицированный волейболист Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья»

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен в связи с этим покинул пост спортивного директора «Белогорья» и не вернётся на эту должность до окончания дисквалификации, которая завершится в 2025 году.

Напомним, что волейболист завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба «Белогорье». Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 до 12 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола обсудит выступление сборной на Азиатских играх.