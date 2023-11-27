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Глава ФФР Мамедов: иностранцы серьёзно интересуются Играми БРИКС и Играми дружбы

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что руководители иностранных организаций проявили серьёзную заинтересованность в участии в Играх БРИКС и Играх дружбы.
Глава ФФР Мамедов: иностранцы серьёзно интересуются Играми БРИКС и Играми дружбы
  • РИА Новости

«В ходе работы конгресса мы приглашали наших зарубежных коллег на Игры БРИКС и Игры дружбы, которые пройдут в России. И они с большим удовольствием отнеслись к этим соревнованиям», — цитирует Мамедова РИА Новости.

По его словам, если всё сложится успешно, то будет отбор участников соревнований, потому что всех невозможно пригласить.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, а Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что лёгкая атлетика станет бриллиантом Игр дружбы и Игр БРИКС.

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