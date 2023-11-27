Орлов заявил, что проблемы «Краснодара» связаны с недостаточной обоймой

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, чего не хватает «Краснодару» для борьбы за золото в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Краснодар» уже не в первом туре испытывает игровые проблемы. И связаны они с недостаточной обоймой. Если игра у лидеров не идёт, их некем заменить! Не та скамейка», — цитирует Орлова СЭ.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.