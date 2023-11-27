Полиция начала проверку по факту драки фанатов «Спартака» и «Балтики» во время матча

Руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Юлия Хрисанова сообщила, что полиция начала проверку по факту потасовки между фанатами «Балтики» и «Спартака», которые встречались в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все участники потасовки — жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было. Полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», — цитирует Хрисанову ТАСС.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона не справлялись с уборкой снега. Позже стало известно о драке фанатов в подтрибунном помещении.

Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал РФС и РПЛ за проведение матча «Балтика» — «Спартак» в снегопад.