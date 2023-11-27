Полиция начала проверку по факту драки фанатов «Спартака» и «Балтики» во время матча
«Все участники потасовки — жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было. Полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего», — цитирует Хрисанову ТАСС.
Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона не справлялись с уборкой снега. Позже стало известно о драке фанатов в подтрибунном помещении.
Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал РФС и РПЛ за проведение матча «Балтика» — «Спартак» в снегопад.