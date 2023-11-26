Кормье считает, что Махачев в 2024 году проведёт поединки с Оливейрой, Гэтжи и Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал следующих соперников российского чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

«Первым соперником Ислама станет Оливейра. Это мы уже знаем. Махачев разберётся с ним в марте. Кто станет вторым? Гэтжи. И третьим, как по мне, станет Порье», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийского бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.