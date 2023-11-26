Дасаев считает, что у российских футболистов завышенные зарплаты

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Андрея Тихонова о том, что в конце 1990-х он зарабатывал в московском клубе $5 тыс. в месяц.

«Сложно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в отечественном футболе были такие зарплаты, как сейчас. Тогда все игроки сами решали, у всех были своё решение и своя голова на плечах», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Также экс-вратарь ответил на вопрос о том, завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов.

«Да, завышенные», — сказал он.

Дасаев — обладатель приза «Лучший вратарь мира» 1988 года. Также 66-летний россиянин является серебряным призёром чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года. С 1988 по 1991 год он выступал за «Севилью».

Ранее сообщалось, что капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.