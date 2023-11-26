Дасаев считает, что у российских футболистов завышенные зарплаты
- РИА Новости
«Сложно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в отечественном футболе были такие зарплаты, как сейчас. Тогда все игроки сами решали, у всех были своё решение и своя голова на плечах», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».
Также экс-вратарь ответил на вопрос о том, завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов.
«Да, завышенные», — сказал он.
Дасаев — обладатель приза «Лучший вратарь мира» 1988 года. Также 66-летний россиянин является серебряным призёром чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года. С 1988 по 1991 год он выступал за «Севилью».
Ранее сообщалось, что капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.