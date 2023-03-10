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Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Итоговый список был составлен на основе результатов ежегодных рейтингов вратарей с момента создания IFFHS — 1987 года. В рейтинг вошли голкиперы, попадавшие в топ-20. Таким образом, игрок, занявший первое место, получает 20 очков, второе — 19 очков, последнее — 1 очко. 

Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.

Первым стал бывший вратарь туринского «Ювентуса» итальянец Джанлуиджи Буффон. В тройку также попали экс-голкипер мадридского «Реала» испанец Икер Касильяс и экс-вратарь мюнхенской «Баварии» немец Мануэль Нойер.

Ранее Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере.

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