Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Итоговый список был составлен на основе результатов ежегодных рейтингов вратарей с момента создания IFFHS — 1987 года. В рейтинг вошли голкиперы, попадавшие в топ-20. Таким образом, игрок, занявший первое место, получает 20 очков, второе — 19 очков, последнее — 1 очко.

Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.

Первым стал бывший вратарь туринского «Ювентуса» итальянец Джанлуиджи Буффон. В тройку также попали экс-голкипер мадридского «Реала» испанец Икер Касильяс и экс-вратарь мюнхенской «Баварии» немец Мануэль Нойер.

Ранее Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере.