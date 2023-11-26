Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренера в Канаде

Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) приняла решение отстранить олимпийскую чемпионку Елену Давыдову от тренерской деятельности.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. О причинах отстранения не уточняется.

Бывшая спортсменка живёт в Северной Америке с 1999 года и на протяжении многих лет работает с юными гимнастами.

Давыдова не сможет тренировать, пока не завершится расследование офиса комиссара по спортивной честности.

Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.