RT в Telegram
Подпишись

Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренера в Канаде

Короткая ссылка
Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) приняла решение отстранить олимпийскую чемпионку Елену Давыдову от тренерской деятельности.
Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренера в Канаде
  • Gettyimages.ru
  • © Sue Ogrocki

Об этом сообщается на официальном сайте организации. О причинах отстранения не уточняется.

Бывшая спортсменка живёт в Северной Америке с 1999 года и на протяжении многих лет работает с юными гимнастами.

Давыдова не сможет тренировать, пока не завершится расследование офиса комиссара по спортивной честности. 

Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить