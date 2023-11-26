Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренера в Канаде
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Об этом сообщается на официальном сайте организации. О причинах отстранения не уточняется.
Бывшая спортсменка живёт в Северной Америке с 1999 года и на протяжении многих лет работает с юными гимнастами.
Давыдова не сможет тренировать, пока не завершится расследование офиса комиссара по спортивной честности.
Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.