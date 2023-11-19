Олимпийская чемпионка Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности
Решение вынесла Федерация спортивной гимнастики Канады, сообщил в Twitter юрист Эмир Краун.
71-летнему специалисту запрещено заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.
В 2020 году Саади обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, публичном осуждении спортсмена из-за его веса и поощрении РПП.
Гимнастка выиграла олимпийское золото в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. В 2009-м включена в Международный зал славы гимнастики.
Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что её огорчает рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) странам не участвовать в Играх дружбы.