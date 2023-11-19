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Олимпийская чемпионка Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвира Саади пожизненно отстранена от спортивной деятельности.

Решение вынесла Федерация спортивной гимнастики Канады, сообщил в Twitter юрист Эмир Краун.

71-летнему специалисту запрещено заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.

В 2020 году Саади обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, публичном осуждении спортсмена из-за его веса и поощрении РПП.

Гимнастка выиграла олимпийское золото в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. В 2009-м включена в Международный зал славы гимнастики.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что её огорчает рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) странам не участвовать в Играх дружбы.

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