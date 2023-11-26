Агент Икарди: мы находимся в контакте с мадридским «Реалом»

Элио Леттерио Пино, агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, высказался об интересе «Реала» к своему клиенту.

«Сейчас я нахожусь в Мадриде. От самого клуба на текущий момент не поступало ни официальных, ни неофициальных предложений. Однако мы находимся в контакте с «Реалом», — приводит слова Пино Madrid Universal в социальных сетях.

Икарди в сезоне-2022/23 выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Игрок в 26 матчах забил 23 мяча и сделал восемь результативных передач.

30 июля стало известно, что Икарди подписал с «Галатасараем» контракт на три года с зарплатой €6 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за €26 млн.