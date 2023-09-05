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L'Equipe: Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за €26 млн

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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди приобрёл Rolls Royce Boat Tail.
L'Equipe: Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за €26 млн
  • AFP
  • © Adem ALTAN

Как сообщает L'Equipe, форвард купил автомобиль Rolls Royce Boat Tail за €26 млн. Всего выпущено три экземпляра этой модели. Ручная сборка каждой машины занимает до четырёх лет. 

Икарди в сезоне-2022/23 выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Игрок в 26 матчах забил 23 мяча и сделал восемь результативных передач. 

30 июля стало известно, что Икарди подписал с «Галатасараем» контракт на три года с зарплатой €6 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что у жены футболиста Икарди обнаружили лейкемию.

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