L'Equipe: Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за €26 млн

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди приобрёл Rolls Royce Boat Tail.

Как сообщает L'Equipe, форвард купил автомобиль Rolls Royce Boat Tail за €26 млн. Всего выпущено три экземпляра этой модели. Ручная сборка каждой машины занимает до четырёх лет.

Икарди в сезоне-2022/23 выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Игрок в 26 матчах забил 23 мяча и сделал восемь результативных передач.

30 июля стало известно, что Икарди подписал с «Галатасараем» контракт на три года с зарплатой €6 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что у жены футболиста Икарди обнаружили лейкемию.