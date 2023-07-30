Икарди подписал с «Галатасараем» контракт на три года с зарплатой €6 млн за сезон

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди продолжит выступать за «Галатасарай» на постоянной основе.

Турецкий клуб выкупил аргентинца у ПСЖ за €10 млн. Контракт подписан на три года, сообщает пресс-служба «Галатасарая».

Уточняется, что 30-летний футболист будет получать €6 млн в год.

Икарди в сезоне-2022/23 выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Игрок в 26 матчах забил 23 мяча и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Антверпен» объявил о переходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке.