Абаскаль: Зобнин на днях начнёт тренироваться в общей группе

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что восстановление полузащитника Романа Зобнина проходит согласно запланированному графику.

«Роман частично уже тренируется. Но пока еще не провел в общей группе тренировок. Сегодня и завтра будет восстанавливаться, надеюсь, что послезавтра уже будет в общей группе», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Зобнин получил травму в матче 15-го тура с «Ростовом» (6:0). 29-летний футболист в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 в 15 матчах забил один мяч.

Ранее Абаскаль заявил, что пережил потрясающие ощущения во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с «Балтикой».

















