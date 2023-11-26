Абаскаль: Зобнин на днях начнёт тренироваться в общей группе
«Роман частично уже тренируется. Но пока еще не провел в общей группе тренировок. Сегодня и завтра будет восстанавливаться, надеюсь, что послезавтра уже будет в общей группе», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».
Зобнин получил травму в матче 15-го тура с «Ростовом» (6:0). 29-летний футболист в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 в 15 матчах забил один мяч.
Ранее Абаскаль заявил, что пережил потрясающие ощущения во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с «Балтикой».