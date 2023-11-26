Абаскаль — о снежном матче с «Балтикой»: теперь я увидел, что такое футбол в России

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что пережил потрясающие ощущения во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с «Балтикой».

«Теперь я увидел, что такое футбол в России. Перед матчем я спросил у стаффа, каково состояние поля. Мне сказали — прекрасное. Но когда мы вышли, оно всё было белое», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

По словам 34-летнего испанского специалиста, матч в Калининграде с точки зрения атмосферы стал самым запоминающимся для него в России.

«Однозначно, это так. Он запомнится мне надолго. Даже когда матч закончился, я чувствовал эти эмоции», — заключил Абаскаль.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

При этом командам пришлось играть на заснеженном поле белым мячом. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин заявил, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

Ранее Дмитрий Губерниев после матча в Калининграде заявил, что надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна — осень».