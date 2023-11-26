Агроном «Ростех Арены» — о поле в игре со «Спартаком»: справились как могли

Агроном «Ростех Арены» Александра Воробей призналась, что работникам технических служб не удалось полностью решить проблему с полем во время снегопада на матче 16-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Спартак».

«Мы понимали, что делать. Морально были готовы. Справились как могли. Мы уже сейчас начинаем подготовку поля к следующему матчу. Мы сделаем всё возможное. Руководители «Спартака» меня поблагодарили», — цитирует Воробей «Спорт-Экспресс».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

При этом командам пришлось играть на заснеженном поле белым мячом. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин заявил, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

«Балтика» в матче 18-го тура 10 декабря примет на своём поле казанский «Рубин».

Ранее Дмитрий Губерниев после матча в Калининграде заявил, что надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна — осень».