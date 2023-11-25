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Лапочкин заявил, что у РПЛ нет красных мячей для игры на заснеженном поле

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин объяснил, почему «Балтика» и московский «Спартак» в Калининграде в матче 16-го тура играли на заснеженном поле белым мячом.

«Судьи говорят, что нет другого мяча. Лиге предоставили эти мячи и сказали, что они всесезонные. Да, мы видим, что этот мяч никуда не годится, на снегу его не видно», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

«Нужно было игру на час отложить и посмотреть, как справляется подогрев. Мы все хотели посмотреть футбола, а здесь мы увидели не футбол. Картинка портит имидж нашего футбола, есть резервные дни, надо было игру переносить», — заключил Лапочкин.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Александр Мостовой заявил, что практически не видел мяча на поле в Калининграде в игре «Балтики» со «Спартаком».

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