RT в Telegram
Подпишись

Мостовой — о поле в Калининграде в игре со «Спартаком»: мяч просто не разглядеть

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал организацию матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде между местной «Балтикой» и московским «Спартаком».
Мостовой — о поле в Калининграде в игре со «Спартаком»: мяч просто не разглядеть
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«В начале не понял, почему мяч не красный. Его просто не разглядеть. Думал, что игру отменят. Много снега и ничего не видно. Лично я за то, чтобы матч отменили, но всё решают судьи. Они у нас сейчас всё решают. Не уйдут же футболисты с поля сами», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч в Калининграде сопровождает сильный снегопад. Начало игры и второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на несколько минут. Службы стадиона «Ростех Арена» не справляются с уборкой снега.

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу красно-белых. Мяч забил Даниил Хлусевич на 32-й минуте.

Ранее Дмитрий Сенников заявил, что Мостовой может стать успешным тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить