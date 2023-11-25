Мостовой — о поле в Калининграде в игре со «Спартаком»: мяч просто не разглядеть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал организацию матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде между местной «Балтикой» и московским «Спартаком».

«В начале не понял, почему мяч не красный. Его просто не разглядеть. Думал, что игру отменят. Много снега и ничего не видно. Лично я за то, чтобы матч отменили, но всё решают судьи. Они у нас сейчас всё решают. Не уйдут же футболисты с поля сами», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч в Калининграде сопровождает сильный снегопад. Начало игры и второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на несколько минут. Службы стадиона «Ростех Арена» не справляются с уборкой снега.

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу красно-белых. Мяч забил Даниил Хлусевич на 32-й минуте.

Ранее Дмитрий Сенников заявил, что Мостовой может стать успешным тренером.