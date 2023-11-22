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Сенников считает, что Мостовой может стать успешным тренером

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников не исключил, что экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой может добиться больших успехов в тренерской карьере.

«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он ещё не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Бывший игрок сборной России подчеркнул, что любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) — это топ-уровень.

«Многие начинают с низших лиг. Например, каким бы титулованным футболистом ни был Сергей Игнашевич, ему пришлось поработать с «Торпедо» и «Балтикой» в ФНЛ», — добавил Сенников.

Мостовой проходит обучение на получение тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Мостовой ответил на вопрос о том, как голы Александра Соболева и Данила Пруцева за сборную могут повлиять на их положение в клубе.

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