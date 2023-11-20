Мостовой: талант Пруцева был заметен до матча с Кубой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, как голы Александра Соболева и Данила Пруцева за сборную могут повлиять на их положение в клубе.

«Думаю, что трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с Соболевым в «Спартаке». Одно дело, когда ты забиваешь Кубе, и другое, когда возвращаешься после этого в клуб, где у тебя нет полной ясности происходящего. Что касается Пруцева, его талант был заметен и раньше, но главный тренер красно-белых Абаскаль почему-то не ставил его на матчи», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой.