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Мостовой назвал Головина лучшим игроком сборной России после матча с Кубой

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой.

«Ожидал, что будет забито около пяти или шести голов, но ребята молодцы — сумели наколотить даже больше. Думаю, что Головин выделялся на поле в первом тайме. Он сумел создать моменты не только для себя, но и для партнёров, вся игра команды шла именно через него. Поэтому он и лучший футболист нашей сборной, о чём я говорил уже достаточно давно», — сказал Мостовой RT.

Ранее бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего национальной команды Александра Соболева в товарищеском матче с Кубой в Волгограде.

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