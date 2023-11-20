Мостовой назвал Головина лучшим игроком сборной России после матча с Кубой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой.

«Ожидал, что будет забито около пяти или шести голов, но ребята молодцы — сумели наколотить даже больше. Думаю, что Головин выделялся на поле в первом тайме. Он сумел создать моменты не только для себя, но и для партнёров, вся игра команды шла именно через него. Поэтому он и лучший футболист нашей сборной, о чём я говорил уже достаточно давно», — сказал Мостовой RT.

Ранее бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего национальной команды Александра Соболева в товарищеском матче с Кубой в Волгограде.