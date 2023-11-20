Булыкин — о голе Соболева в матче с Кубой: забитые мячи не пахнут

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего национальной команды Александра Соболева в товарищеском матче с Кубой в Волгограде.

«На самом деле, такие высокорослые нападающие вроде Соболева всегда выполняют достаточно большой объём работы, которая порой остаётся незаметной. Но такие люди должны быть в команде, поскольку они приносят пользу. Для любого нападающего важны голы: игра забывается, но остаётся итоговый счёт. Просто супер, что Александр забил, и неважно, как это у него получилось. Забитые мячи не пахнут», — сказал Булыкин RT.

Ранее Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой.