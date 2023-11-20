Булыкин: футболисты сборной России получили удовольствие от матча с Кубой

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой.

«Для начала хотел бы поздравить всех болельщиков в нашей стране с победой сборной России. Здорово, что ребята так отнеслись к этому матчу, и, на мой взгляд, им стоит продолжать в том же духе. Именно этого от них и ожидают, когда они играют с не самыми сильными соперниками. Было заметно, что сами футболисты, как и поклонники национальной команды, получали удовольствие от этой игры», — сказал Булыкин RT.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о самоотдаче сборной России в товарищеском матче с Кубой.