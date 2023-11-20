Дюков: понравилась самоотдача игроков сборной России в матче с Кубой

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о самоотдаче сборной России в товарищеском матче с Кубой.

«Мне понравилось желание и самоотдача. Молодцы. Конечно, стоит отметить поддержку волгоградцев. Важно, что сборная играет. Результат важен, и голы играют определённую роль. Эти матчи нужны российскому футболу и РФС. Но они нужны и игрокам. Не все имеют сейчас возможность получать международный опыт», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что смена обстановки является развитием для футболиста.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980.