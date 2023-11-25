Губерниев — о матче в Калининграде: надо переходить на систему «весна-осень»
- РИА Новости
«В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет и переходить на систему «весна-осень», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что «люди, которые переходили на «осень-весна», думали не о российском футболе, а о собственном кошельке».
«Давайте еще будем играть на Новый а, потом в январе. В России основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», — добавил Губерниев.
Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.
Ранее Александр Мостовой заявил, что практически не видел мяча на поле в Калининграде в игре «Балтики» со «Спартаком».