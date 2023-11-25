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Губерниев — о матче в Калининграде: надо переходить на систему «весна-осень»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию матча 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде между местной «Балтикой» и московским «Спартаком».
Губерниев — о матче в Калининграде: надо переходить на систему «весна-осень»
  • РИА Новости

«В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет и переходить на систему «весна-осень», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «люди, которые переходили на «осень-весна», думали не о российском футболе, а о собственном кошельке».

«Давайте еще будем играть на Новый а, потом в январе. В России основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», — добавил Губерниев.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Александр Мостовой заявил, что практически не видел мяча на поле в Калининграде в игре «Балтики» со «Спартаком».

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