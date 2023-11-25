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Начало второго тайма матча РПЛ «Балтика» — «Спартак» задержали из-за снегопада

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Матч 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде между местной «Балтикой» и московским «Спартаком» проходит в сложных погодных условиях.
Начало второго тайма матча РПЛ «Балтика» — «Спартак» задержали из-за снегопада
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

Матч в Калининграде сопровождает сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона «Ростех Арена» не справляются с уборкой снега.

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу красно-белых. Мяч забил Даниил Хлусевич на 32-й минуте.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал организацию матча в Калининграде между «Балтикой» и «Спартаком».

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