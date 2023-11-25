Начало второго тайма матча РПЛ «Балтика» — «Спартак» задержали из-за снегопада
- РИА Новости
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Матч в Калининграде сопровождает сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона «Ростех Арена» не справляются с уборкой снега.
Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу красно-белых. Мяч забил Даниил Хлусевич на 32-й минуте.
Ранее Александр Мостовой раскритиковал организацию матча в Калининграде между «Балтикой» и «Спартаком».