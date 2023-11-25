Нгамалё: «Динамо» по силам побороться за первое место в РПЛ сезона-2023/24

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё считает, что после победы над ЦСКА в московском дерби в рамках 16-го тура бело-голубые серьёзно включились в борьбу за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Мы счастливы выиграть. Мы не переставали работать, и могу сказать, что вся команда рада случившемуся. Я считаю, что нам по силам побороться за первое или второе место в этом году. Почему бы и не за первое? Мы будем биться для того, чтобы достичь этой цели», — заявил Нгамалё RT.

Также камерунец отметил, что условия, в которых футболисты были вынуждены играть, не помешали ни динамовцам, ни армейцам.

«Вы знаете, погода не сыграла никакой роли в сегодняшней встрече. Было действительно холодно, но холодно одинаково для всех. На самом деле, мне, может, было чуточку холоднее остальных, но поверьте, я в полном порядке», — добавил он.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась волевой победой бело-голубых со счётом 3:2.

«Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на пятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил важность замен в матче с ЦСКА.