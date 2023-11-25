Нгамалё: «Динамо» по силам побороться за первое место в РПЛ сезона-2023/24
- РИА Новости
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«Мы счастливы выиграть. Мы не переставали работать, и могу сказать, что вся команда рада случившемуся. Я считаю, что нам по силам побороться за первое или второе место в этом году. Почему бы и не за первое? Мы будем биться для того, чтобы достичь этой цели», — заявил Нгамалё RT.
Также камерунец отметил, что условия, в которых футболисты были вынуждены играть, не помешали ни динамовцам, ни армейцам.
«Вы знаете, погода не сыграла никакой роли в сегодняшней встрече. Было действительно холодно, но холодно одинаково для всех. На самом деле, мне, может, было чуточку холоднее остальных, но поверьте, я в полном порядке», — добавил он.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась волевой победой бело-голубых со счётом 3:2.
«Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на пятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил важность замен в матче с ЦСКА.